Iltalehti: Soome parlamendi liikmetel on ligi 200 000 euro väärtuses Finnairi lennupunkte, ministril on punkte miljon

Vastanud rahvaesindajatest suuruselt kolmas punktisumma on spiiker Anu Vehviläinenil, kes elab Joensuus . Tema kontol on 899 719 punkti. Vehviläineni sõnul pole ta punkte kasutanud.

Vehviläineni sõnul on Eduskunta mitteametlikes vestlustes pakutud, et rahvaesindajad võiksid saada kanda isiklikule kontole kogunenud lennupunktid Eduskunta reisikontori kontole. Vehviläinen ei tea küll, kas see on Finnairi seisukohalt võimalik.