Koroona ühisrahastust ei sega: Kreditex Ühisraha investeeringute keskmine tootlus kasvas 11,34 protsendini

Kreditex Ühisraha juhi Jekaterina Rozenštrauchi sõnul koroonakriis ettevõtte investoreid aasta kokkuvõttes oluliselt ei mõjutanud. „Esimesel poolaastal langes maksedistsipliin minimaalselt, aga see-eest sügisel oli see pea laitmatu. Aasta lõpp näitas, et tarbijate kindlustunne on taastunud, kliendid laenavad ja investeerivad julgelt,“ ütles Rozenštrauch.

„Esimese koroonalaine järel maandasime investeeringute riskid klientide jaoks ära ja hakkasime investeeringutel uutesse väikelaenudesse pakkuma täielikku tagasiostugarantiid*. See tähendab, et kui laenuvõtjal tekib probleeme maksetega, siis investorile makstakse raha ikkagi 100% ulatuses tagasi,“ rääkis Rozenštrauch, kelle sõnul on uuendus toonud juurde hulgaliselt uusi investoreid.

Kreditex Ühisraha portaal tegutseb viiendat aastat, olles kaasaegne alternatiiv traditsioonilistele laenu- ja investeerimisvõimalustele. Keskmine investeeringu periood on 1,5–2 aastat. Ajalooline tootlus on olnud 10% ringis, mis on kõrgem kui pankade tootlus, ja üksikutel investeeringutel on tootlus üle 15%, kuid pärast tagasiostugarantii muutmist on tootlus tõusuteel.

Portaal pakub mugavat investeerimiskeskkonda ning head ja turvalist tootlust, kaasates tegevusaja jooksul üle 1000 investori ning vahendades 7,5 miljonit eurot. Nelja aasta jooksul tasus Kreditex Ühisraha portaal investoritele üle 650 tuhat eurot intressi.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge portaalipidaja tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega telefoni teel 6 580 580.

*Tegemist ei ole tagatisfondiga tagatisfondi seaduse tähenduses ja seega ei kohaldu Ühisraha OÜ keskkonnas tehtud investeeringutele tagatisfondi seadusest tulenevad riigipoolsed garantiid. Mõistet „investor“ kasutatakse vaid portaalile teadaolevate laenuandjate suhtes, kes ei ole investorid väärtpaberituru seaduse § 6 mõistes.