BLOGI | Andres Merits: kõigi eelduste järgi ootab ees kaks kuni kolm väga rasket kuud

Viiruse laialdase leviku tõttu kehtestas valitsus sellest nädalast uued piirangud. Peaminister Kaja Kallas põhjendas piiranguid sellega, et need aitavad tagada selle, et tervishoiusüsteem peaks koormusele vastu. Merits rõhutas tänasel istungil, et tervishoiusüsteemi toimimise tagamine on tagajärg, mitte ennetus. Viimase võtmekohtadeks on teadlase sõnul ennekõike siiski eneseisolatsioon, ohutusmeetmetest kinnipidamine ning sotsiaalsete läbikäimiste piiramine.