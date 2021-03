Houstoni linnapea sõnul peaks Texase osariik kinni maksma elanike astronoomilised elektriarved

Mõned elanikud on teatanud elektriarvetest üle 16 000 dollari (13 000 euro) mõne päeva eest.

Texas on pakasest taastumas, aga paljud elanikud peavad endiselt vett keetma, sest kardetakse, et vesi ei ole madala surve tõttu puhas.

Miljonid texaslased kannatasid elektrikatkestuste all. Nüüdseks on elektriga varustamine osariigis suuresti taastatud. Kohaliku aja järgi eile pärastlõunal oli elektrita veel alla 30 000 kliendi.

Osariigi elektrisüsteemi eest vastutavat Electric Reliability Council of Texast (ERCOT) süüdistatakse selles, et eriolukorraks puudus valmisolek.

Dallase elanik ja USA armee veteran Scott Willoughby rääkis ajalehele New York Times, et sai 16 000-dollarise elektriarve, mis neelas kõik tema säästud.

Linnapea Turner ütles CBS-ile, et kui ta oli osariigi kongressi liige, esitas ta eelnõu, et kindlustada, et oleks asjakohane reserv elektrikatkestuste vältimiseks, aga seda eelnõu arutusele ei võetud.