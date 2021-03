United Airlines jätab pärast mootori purunemist Denveris maa peale 24 lennukit Boeing 777

United Airlines teatas eile, et jätab lennukid maa peale ettevaatusabinõuna. Kokku on lennufirmal 52 Boeing 777 lennukit. Ülejäänud seisavad praegu niikuinii koroonaviiruse tõttu vähenenud nõudluse pärast, vahendab CNN.

United teatas, et samm on vabatahtlik ja ajutine ning mõjutab vaid väikest arvu kliente.

FAA andis välja erakorralise korralduse, milles öeldakse, et tihendatakse Pratt & Whitney mootoritega PW4000 varustatud Boeing 777 inspekteerimist.

„Esialgse informatsiooni alusel tegime me järelduse, et inspekteerimisintervalli tuleb tihendada õõnsate ventilaatorilabade tõttu, mis on unikaalsed sellele mootorimudelile, mida kasutatakse ainult lennukitel Boeing 777,” ütles FAA juht Steve Dickson.