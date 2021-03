Soomes, Lätis ja Leedus tuli taas juurde vähem koroonaviirusega nakatumisi kui Eestis

Ööpäevaga hospidaliseeriti 66 inimest. Haiglates on 935 patsienti, kellest 91 vajab intensiivravi. 768 inimesele antakse lisahapnikku ja juhitaval hingamisel on 55 inimest.

Tervishoiuameti teatel on nakatumine Soomes tõusuteel ja viimase kahe nädalaga tuli juurde 6126 uut juhtumit, mida on 1090 võrra enam kui eelneva kahe nädalaga. Väidetavalt on kasvu taga nn Briti tüve üha laialdasem kohapealne levik.