103 HEATEGIJAT | Koroonaviiruse võitlustandril seisavad esireas just nemad

Dr Aino Rõõm ja dr Aleksei Nelovkov Infektsioonikontrolli arstid on asendamatu abijõud koroonaviirusega võitlemisel. Osakonna juhataja dr Nelovkov ning arst-konsultant dr Rõõm korraldasid ringi kogu osakonna töö, juhendasid haiglat uues olukorras tegutsema, kirjutasid uued tööjuhendid, koolitasid kolleege, inventeerisid isikukaitsevahendeid ning kehtestasid reeglid, kuidas neid kasutada. Kogu see töö tähendas tohutul hulgal ületunde ja sisuliselt 24/7 tegevuses olemist. 2020. aasta lõpus lisandus tööülesannete hulka ka vaktsineerimise korraldamine, sh vaktsineeritavate nõustamine ja vaktsineerimisjärgne jälgimine. Haiglas ilmselt ei olegi enam kolleegi, kes vähemalt korra ei oleks infektsioonikontrolli arstide poole pöördunud ühes või teises küsimuses.

Kristin Lichtfelt Kristin on COVID operatiivstaabi kliinilise suuna õendustegevuste juht. Ta on tõeline multitalent, kes oma pealehakkamise ja positiivse suhtumisega sütitab kõiki teisi enda ümber. Lisaks oma igapäevatööle võtab ta eesliinil täisskafandrisse riietununa patsientidelt Covid-19 analüüse ning juhendab õdesid seda tegema. Samal ajal õpib Kristin üle-Euroopalises programmis, mis koolitab mitte-intensiivravipersonali töötama koroonaviirusesse haigestunud III intensiivraviastme patsientidega. Peale selle omandas ta ka keset pandeemia esimest lainet 2020. aasta kevadel Tallinna Ülikoolis organistatsioonikäitumise magistrikraadi. Kõigi oma tegevuste ja kohustuste kõrvalt on Kristin ikka rõõmsameelne, ei nurise sugugi ning on väga suureks positiivseks eeskujuks meile kõigile.

Taavi Avarmaa Taavi on valvevahetusevanem intensiivraviosakonnas, kes hoolimata Covid-19 pandeemiast tingitud erakordselt suurest töökoormusest, on valmis uutesse tundmatutesse olukordadesse pea ees sisse hüppama. Ta suudab koolitada ja välja õpetada kolleege samasugustes ootamatutes ja keerulistes olukordades hakkama saama. Taavi on mentor, kellesse suhtutakse suure austuse ja lugupidamisega.

Siin on kümmekond meedikut, kelle töö muutus koroonakriisis eriti oluliseks ja kes on seda suure pinge all teinud eriti pühendunult.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Irina Liskina

Irina on sihikindel, tähelepanelik ja tundliku natuuriga I intensiivraviosakonna õendusjuht. Tema jaoks on oluline, et asjad oleks selgelt ja õiglaselt aetud, ta teab, et tark õde valves võib olla sageli suureks võimaluseks nii patsiendile kui ka raviarstile! COVID perioodis tuli tal igapäevasel kokku puutuda oma töötajate oskuste olulise täiendamisega ja koosseisude tagamisega. Raskel ajal suutis ta lahendada võimatuna tunduvad probleemid.

Valentina Ciian

Valentina on töökas abiline erakorralise meditsiini osakonnas. Valentina teeb oma tööd suure pühendumisega ja usub ise ka, et tema töö on väärtuslik ja oluline. Ta on võimeline erakorralistes olukordades hästi kohanema, on täpne ja aus, hooliv ja südamlik. COVID perioodi on ta võtnud kui väljakutset, millega me kõik üheskoos saame hakkama!

Anne Markus

Anne töötab infektsioonikontrolli õena ja on põhjaliku ettevalmistusega oma valdkonna professionaal. COVID-19 pandeemia ajal on Anne võtmefiguuriks paljudele kolleegidele. Ta viis läbi isikukaitsevahendite kasutamise koolitusi, panustas juhiste koostamisse ja nõustas töötajaid. Anne leidis endas motivatsiooni ning tõttas kriisi ajal appi ka Saaremaale, Kuressaare Haigla kolleegidele.

Tartu Ülikooli Kliinikum



Professor Joel Starkopf

Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juhi professor Starkopfi juhtimisel võeti kevadel vastu esimene koroonalaine, mistõttu tuli ümber korraldada kogu haigla töö, luua uued COVID-19 osakonnad ning uued juhendid kliinikumi töötajatele. Lisaks kriisijuhtimismeeskonna tööle on professor Starkopf kliinikumi suurima, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja.

Dr Anne Kallaste