Reformierakond on ülekaalukalt soosituim partei, EKRE kerkis teiseks

Alates veebruarist on teisel kohal Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kelle koondkeskmine toetus oli veebruaris 20 protsenti. Jaanuaris oli see 16 ja detsembris 15 protsenti. Ehk vaatamata valitsusvahetusega opositsiooni langemisele on EKRE-l õnnestunud oma toetust tõsta.