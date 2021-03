103 HEATEGIJAT | Proua Miralda teeb just seda, mis tema küla eakate inimeste elu paremaks muudab

"103 Eesti heategijat" on Delfi vabariigi aastapäeva traditsiooniline sari, mis keskendub sel aastal headele inimestele ja nende väärt tegudele. Kõiki heategijaid vaata siit !

"Neid ei kohusta nende ametipost ega muu positsioon, vaid nad on tavalised tagasihoidlikud inimesed meie keskelt," alustavad Raplamaa väikeküla Kasvandu eakad kirja, milles soovivad esile tõsta oma heategijat.

Et alati ei ole suure südamega inimesed väljapaistvad, nad ei trügi avalikkuse tähelepanu alla, vaid nad lihtsalt toimetavad päevast-päeva oma toimetusi ja leiavad aega ka teiste jaoks, kui keegi näeb abi vajavat.

Näiteks juhtudel, kui kellelgi on olnud vaja kodust eemal, haiglas olla, on Miralda see, kes pakub abi: kütab toa soojaks, kastab ja hooldab toalilli, riisub sügisel õue lehtedest puhtaks. Talvel roogib lund. Kui vaja, toob Rapla apteegist rohudki hädalistele koju.