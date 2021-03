Maardust on kujunenud Eesti koroonapealinn

Haigus hakkas linnas levima jaanuari lõpus, nädal peale koolide avamist. "Kui koolid avati, siis nädalaga meil kasvas haigestumine nii järsult, et me pidime meetmed vastu võtma," rääkis Maardu linnapea Vladimir Arhipov.

"Alles täna on esimene päev, kus me näeme mingisugustki stabiliseerumist. Kui päevas meil oli nakatunuid 45-50, siis täna on ainult 26," rääkis Arhipov, kuid tõdes samas, et veel on vara rõõmustada.