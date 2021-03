Pärnu haiglas said laupäeval 250 inimest koroonavaktsiini

Kui mitmes paigas on kooliõpetajate vaktsineerimimine juba mõne päeva eest hoo sisse saanud, siis Pärnus oli laupäeval esimene kord, kus linna ja maakonna õpetajad olid kutsutud haiglasse oma esimest vaktsiinidoosi saama, vahendab ERR-i uudisteportaal .

Lisaks said täna Pärnu haiglas juba teise süsti 90 inimest. Pärnu haigla vaktsineerimistiimi liige Jelena Laanemets ütles, et teise vaktsiinisüsti said laupäeval hambaarstid ja osa Pärnu haigla töötajaid.