Venemaa kiitis heaks kolmanda koroonavaktsiini

Venemaa on enneaegselt kinnitanud kasutamiseks juba kaks koroonaviiruse vastast vaktsiini - nüüd järgnes neile ka kolmas.

CoviVac vaktsiini testiti jaanuarikuu lõpu seisuga 200 inimese peal vanusegrupis 18 kuni 60. Venelaste sõnutsi ei näidanud esimese uuringufaasi tulemused ühtki kõrvalnähtu, isegi mitte palaviku tõusmist. Keskmise faasi uuringud olid jaanuarikuise lõpuga veel käimas. Selleks, et kinnitada vaktsiini täielikku ohutust, tuleks läbi viia platseebo-efektiga kontrollitud laiaulatuslik uuring. See faas on peagi algamas.