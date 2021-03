Vene kohus lühendas Navalnõi vanglakaristust

Opositsionäär taotles rahuldamata jäetud apellatsioonis enda vabastamist. Otsuse eel ütles Navalnõi kohtunik Dmitri Balašovile, et oleks hea, kui kohus ta nüüd vabastaks. Ta tõi välja ka Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse, millega nõuti Venemaalt tema vabastamist.

Prokuratuuri sõnul jättis Navalnõi pärast 23. septembril Saksamaa haiglast vabanemist ametnikega nõuetekohaselt kontakteerumata. Advokaadid aga märkisid, et Navalnõi Saksamaal viibimine oleks pidanud olema hästi teada nii ametnikele kui ka ülejäänud Venemaa avalikkusele, sest seda kajastati meedias laialdaselt.

Oma kaitskõnes ignoreeris Navalnõi talle esitatud süüdistust, viidates, et tegu on formaalse ettekäändega. Selle asemel keskendus ta võimude kritiseerimisele ja süüdistas president Vladimir Putinit oma mürgitamise kavandamises.

„[Vangistamise] põhjus on ühe punkris elava inimese viha ja hirm. Minu ellujäämine oli talle surmav solvang,” ütles Navalnõi. „Siis solvasin teda veel hullemalt, sest ei pugenud peitu, vaid võtsin oma mürgitamise juurdlusest osa ja tõendasime, et mõrvakatse taga oli Putin. See ajab selle väikese varganäo tema punkris hulluks.”