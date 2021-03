Teadlane: arvata, et saame karantiini järel tavaellu naasta, on väga vale ja toob veel kolmandagi laine

Tunnustatud viroloog hoiatas, et kui poliitikute ja avalikkuse suhtumine koroonaviirusesse oluliselt ei muutu, toob piirangutest loobumine paratamatult kaasa kolmanda laine, vahendab Leedu Delfi.

"Jääb mulje, et kui me veel veidi kannatame, saame taas elada nagu varem. Tegemist on väga vale arusaamaga, olgu selle taga siis otsustajad või neile nõu andvad eksperdid,” ütles Čaplinskas.

Juhul, kui seesugune mõtteviis ei muutu, läheb piirangutest loobumise korral uute juhtumite arv taas tõusuteele kusagil maikuu keskel, nentis nakkushaiguste ekspert.

Tema sõnul on nakatumiste hüppeline kasv vältimatu, kui kõike püütakse reguleerida keeldude ja karantiiniga, selle asemel et inimestele selgitada, milline käitumine oleks vastutustundlik ja ohutu.

"Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas, et inimesed on pandeemiast tüdinenud. Aina kestev hirm ja muudkui keelud. Kui ei selgitata, miks midagi on vaja, loobuvad inimesed end lihtsalt kaitsmast," leidis Čaplinskas.

Tema sõnul tuleks rahvale mõista anda, et elame selle viirusega veel umbes aasta või paar.

"Alustuseks peame püüdma kaitsta neid, kes on kõige haavatavamad, kelle jaoks see viirus on kõige ohtlikum, mitte sulgema kogu riiki, majandust või ühiskondlikku tegevust," ütles Čaplinskas. "Ühine eesmärk meil kõigile peaks olema kaitsta oma lähedasi ja kolleege ning kaasmaalasi kauplustes, ilusalongides ja kultuuriüritustel."

"Kui rääkida siseruumides nakatumise tõenäosusest, sõltub see sellest, kui palju inimesi seal korraga viibib, kas nad kannavad maske või mitte, ja milline on sealne ventilatsioon. Kui ventilatsioon on hea, värske õhk käib läbi, on tõenäosus nakatuda oluliselt väiksem," selgitas Čaplinskas.