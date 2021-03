GRAAFIKUD | Ööpäevaga tuvastati 787 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 493 patsienti

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 264 489 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 3491 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 446.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Sellest nädalast on võimalik avaliku testimise siseriiklikes ja SYNLABi tasulistes testimispunktides kuni 18-aastastel anda koroonaviiruse proov kurguloputusvedelikust. Uut kurguloputusvedeliku proovi ei saa veel anda piiripunktides, sest protseduur võtab kauem aega. Testimisele saabudes antakse lapsele valida, kas ta soovib proovi anda WHO esmase soovituse järgi ninaneelust või uudse lahendusena kurguloputusvedelikust. Terviseamet soovitab vanematel lapse ettevalmistamiseks kuristamine eelnevalt kodus kraaniveega läbi proovida. SYNLABi laboris protsess ei muutu – kurguloputusvedelikust määratakse koroonaviiruse RNA täpselt samal PCR meetodil nagu ka ninaneelust võetava proovimaterjali puhul. Analüüsi tulemused saabuvad 24-48 tunni jooksul digilugu.ee keskkonda. Kurguloputusvedelikuga antud proovi alusel saab samuti välja anda reisimiseks vajaliku sertifikaadi.

COVID-19 haigestumus on kõrge kogu Eestis. "Selleks, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Eestis kehtivad piirangud võimaldavad inimestel võimalikult palju oma tavaelu jätkata. COVID-19 kriisi lahendamisele saab kaasa aidata igaüks oma vastutustundliku käitumisega. Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine, distantsi hoidmine, maski kandmine ning mustade kätega silmade, nina ja suu katsumise vältimine," rõhutab terviseamet.