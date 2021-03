Mart Helme sõnavõtt viis Eesti Euroopa Nõukogu seksuaalvähemuste raportis halbade näidete alla

Euroopa Nõukogu eesmärk on edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet - seaduse ülimuslikkust - Euroopas. Euroopa Nõukogu (Council of Europe) ei ole Euroopa Liidu institutsioon ning seda ei tohi segamini ajada Euroopa Liidu Nõukoguga (Council of the European Union).