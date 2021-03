KAART | Linlased tahaks Tallinna kesk- ja vanalinnas näha üle 80 jalgrattaparkla

Kesklinna valitsus on seadnud omale eesmärgiks rattaparklate uuendamise. Selleks, et parklatele õige koht leida, küsiti nõu jalgratastel liikuvatelt linlastelt. Mõne nädala jooksul andsid tagasidet viis asumiseltsi, aga ka üksikisikud. Ühtekokku toodi Tallinna vana- ja kesklinnast esile üle 80 koha, kus võiks jalgrattaparkla olla.

Küsitlusest tuleb välja, et rattahoidjatest tunnevad puudust suurte kortermajade elanikud, seda näiteks Keldrimäel. Rohkem soovitakse rataste hoidmiseks kohti ka bussi-, rongi- ja taksopeatuste juurde, koolide ja lasteaedade lähikonda, sadamasse, mitmele poole Pärnu maanteele, Rävala puiesteele, Sakala ja Tatari tänavate äärde. Mõnel pool ei vasta rattahoidjad kasutajate vajadustele – need on liiga madalad ega võimalda ratast raamist kinnitada.