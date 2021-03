Soomes mõisteti vangi WC ja vahelae kaudu ehtepoes vargil käinud Eestist pärit mehed

Kaks meestest ütlesid, et käisid 1. juuli õhtul ja 2. juuli varahommikul Seinäjoki Prismas . Seal käis üks enese sõnul tualetis ja teine sisseoste tegemas. Kolmas mees väitis, et jäi hotelli magama.

Kohus pidas meeste juttu täiesti ebausutavaks ja leidis, et kõik kolm on süüdi raskes varguses. Kohus leidis, et mehed tulid koos Eestist Soome just selle teo toimepanemiseks ja lahkusid peagi pärast seda jälle välismaale. Kaks meest peeti hiljem kinni Eestis ja kolmas Hispaanias.