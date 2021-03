BLOGI, FOTOD JA VIDEO | Korruptsioonis kahtlustatav Kersti Kracht: See on 100% poliitiline protsess!

Täna toimunud pressikonverentsil selgitas korruptsioonis kahtlustatava Kersti Krachti kaitsja Oliver Nääs, et Tallinna ringkonnakohus leidis, et Krachti kinni pidamiseks ei olnud enam alust, kuna uue valitsuse ametisse astudes ei olnud Kracht enam ametiisik ega omanud seega valitsuses mõju.

Nääs lisas, et kohtu hinnangul oli prokuratuur Krachti mõjuvõimu suuruses liialdanud. Lisaks leidis kohus, et USA advokaadi Louis Freeh'ga seotud asjaolude mängu toomine oli põhjendamatu. Kohus märkis, et see oli eraisikutevahelise kohtumine ja see ei ole ametialane tegevus.

Rahapesu kokkuleppe kohta ütles kohus, et see on küsitav, kas see, mida kahtlustused kirjeldatakse, saab üldse olla rahapesu kokkulepe õiguslikus mõttes.

Toimingupiirangu rikkumise kohta ütles kohus, et kuna kaistjatele selle episoodi kohta kaitsjatele tõendeid ei näidatud, siis kohus jättis selle etteheite lihtsalt kõrvale.

Lisaks oli selles asjas veel kaks episoodi, mille puhul tõi kohus välja, et prokuratuuri väidetest ei ole võimalik aru saada, millistel faktilistel asjaoludel ja tõenditel esitatud kahtlustused põhinevad. Sestap jättis kohus ka need episoodid lihtsalt kõrvale. Nääs nentis, et nende kahe episoodi kohta ta täpsemalt rääkida ei saa.

Nääs märkis kokkuvõtvalt, et esitatud kahtlustused olid ülepaisutatud. Kohus leidis, et esineb kahtlus vaid kahes episoodis: altkäemaksu võtmises ja mõjuvõimuga kauplemises.

"Seega saame öelda, et Krachtile esitatud kahtlustus oligi ülepaisutatud," sõnas Nääs. "Edaspidi võiks silmas pidada seda, et praegu ei ole toimunud süüküsimuse lõplikku lahendamist. Praegu on hinnanguid antud vaid ühe poole esitatud tõendite alusel. Ja lõplik süüküsimus lahendatakse kohtus ehk tõde selgub kohtumenetluse käigus."

KAPO kehtestas Krachtile elukohast lahkumise keelu üheks aastaks. Kracht ei või lahkuda kodust kauemaks kui kolmeks ööpäevaks ilma menetleja loata. Põhjuseks võimalus, et Kracht võib panna pakku.