KUULA SAADET | Energeetikas ja mäetööstuses kasvab lähima 10 aasta jooksul vajadus inseneride ja tehnikute järele

Seda eriala võiks õppida inimesed, kellel on nutikust, huvi tehnika ja robotite vastu ning kes tahavad uue tehnoloogia ajastuga kaasas käia. Tudeng, kes on lõpetanud masinaehitustehnoloogia eriala, on võimeline oma teadmistega ise masina valmis ehitama. Energiatehnoloogia protsesside juhtimise lõpetanu võib töötada elektrijaamades, soojusvõrkudes või siis taastuvenergia allikatega. Mõlemad erialad on väga perspektiivikad.