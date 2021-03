103 HEATEGIJAT | Mida sina Eesti heaks teha saad? Need inimesed kannavad väikeste tegudega suurt missiooni

Delfi vabariigi aastapäeva sari keskendub tänavu tõeliselt headele inimestele meie keskel, heategijatele. Need on sadakond silmapaistvat Eesti inimest, kelle teod on meile südamesse läinud. Eriti just möödunud, keerulisel koroona-aastal.

Millal siis veel tuua esile meie elu, ühiskonda ja suure südamega Eesti inimesi, kui mitte nüüd!

Vaata projekti "103 Eesti heategijat" kõiki lugusid siit!

Need on inimesed, kes jäänud silma mõne heateoga, olnud kuskil tõelised ennastsalgavad vabatahtlikud, aidanud või kaitsnud nõrgemaid, olnud eestkõnelejaks neile, kes enda eest ise ei saa seista, on olnud eriliselt helded või eesliinitöötajatele koroonaepideemia ajal appi tulnud jne. Kõik nad väärivad tunnustust!

"Oma eluajal ei ole ma mitte kunagi kuulnud nii palju halbu uudiseid ja tundnud sellist tervet maailma halvavat turbulentsi nagu viimase aasta jooksul. Mullu jõulukuul "Jagame head" ja nüüd "103 Eesti heategijat" projektide tegemine on mulle isiklikult andnud südamerahu – meie ümber on nii palju häid inimesi, ja kuni me oleme väikese rahvana üksteise jaoks olemas, tähelepanelikud ning heatahtlikud, siis see loobki turvatunde, et oleme hoitud, ka kõige raskemal ajal," ütleb sarja üks autoritest Gete Tammann.

Leidke positiivsed lood üles

"Minu jaoks on see juba viies selline Delfi aastapäeva sari, mida teha ja jätkuvalt olen ma õnnelik, et leidub nii palju inspireerivaid inimesi, kellest kirjutada, kelle lugu jutustada. Kes muidu oma igapäevategevusega meediasse n-ö püünele ei jõuagi. Et meedia kirjutab ainult negatiivsest, õnnetustest ja poliitikute kemplemisest? Palun väga, siin on üdini positiivsed lood! Loodame, et lugejad leiavad need üles," räägib teine autor Maarja Pakats.