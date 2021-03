Texase senaator Ted Cruz sai avalikkuse käest karmi peapesu keset kriisi Mehhiko kuurorti lendamise eest

Cruz pälvis kõva kriitikat pärast seda, kui esialgu sotsiaalmeedias ilmusid teated selle kohta, et ta oli Texasest suurest kriisist hoolimata Cancúni lennanud. Pärast naasmist ütles Cruz oma kodu juures ajakirjanikele, et tagantjärele targana poleks ta pidanud seda tegema.

„Ma pean tunnistama, et hakkasin kahtlema pea samal hetkel, kui lennukis maha istusin,” sõnas Cruz. „Ühelt poolt, kõigil meil, kes me oleme lapsevanemad, on vastutus oma laste eest hoolitseda. ... Aga mul on ka vastutus, mida ma võtan väga tõsiselt, võidelda Texase osariigi eest.”