GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 952 uut koroonapositiivset, haiglaravi vajab 508 inimest

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4300 inimese, kellest 1119 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lääne regiooni nakatunuid).

9. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 502 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 37 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 21 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 50. Koju saadeti 27 inimest, 12 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest – 86-aastane mees, 81-aastane mees, 77-aastane mees ja 72-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 518 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 3152 COVID-19 haigusjuhtumit 3092 inimesega.

19. veebruari seisuga on tervenenud 44 248 inimest. Neist 30 756 inimese (69,5 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 13 492 inimese (30,5 protsenti) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 879 288 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 56 246 (6,4 protsenti testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.