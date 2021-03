VIDEO | Kaja Kallase esimesel välisvisiidil Soome tuleb juttu rändepiirangute leevendamisest

Eesti nakatumisnäitajad on kõrgemad kui Soome omad, sestap on meil põhjanaabritelt palju õppida, nentis Kallas. Ta rääkis, et soomlased on paremas seisus ühelt oma geograafilise asukoha tõttu: rahvas elab hajutatult ja Soome ei ole transiidimaa, teisalt on nad ka väga seadusekuulekad ja ühiskondlik kontroll toimib hästi.