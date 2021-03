GRAAFIKUD | Vaktsineerimises juhivad naised ja tartumaalased

Kõige rohkem on vaktsiinisüste tehtud Harjumaal ja Tartumaal.

Pärnumaa juhib vaktsineerimisega suhtearvudes, see tähendab, et on ainus maakond, kus on esimese vaktsiinisüsti saanud üle viie protsendi elanikkonnast. Teistes maakondades on esimese süsti saanud viis või vähem protsenti elanikest.

Tartumaa võidutseb praegu lõpetatud vaktsineerimises: kaks süsti on saanud pea neli protsenti tartumaalastest.

Esmaseid vaktsineerimisi 18-69-aastaste seas on tehtud 32 369, üle 70-aastaste seas 19 860. Vaktsineerimiskuur on lõppenud 19 169 inimesel vanuserühmas 18-69 aastat, üle 70-aastaste vanuserühmas on kuur lõppenud 4629 inimesel.

Soolises jaotuses juhivad ülekaalukalt naised. Vähemalt ühe süsti on saanud 37 411 naist ja 14 828 meest. Vaktsineerimiskuur on lõppenud 18 498 naisel, kuid ainult 5304 mehel.