Mario Kadastik Foto: Priit Simson

Koroonamudelite koostaja Mario Kadastik ütles Delfile, et on ebarealistlik, et kahe nädala pärast on täna kehtestatud piirangud andnud nakatumisnäitajates niivõrd häid tulemusi, et saaksime märtsi esimestel nädalatel piiranguid lõdvendada.