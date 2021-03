103 HEATEGIJAT VIDEO | "Inglite aja" saatejuht Keili Sükijainen: eestlased on helded aasta ringi

Saatejuht usub, et eestlased on kogu aeg helded, mitte ainult jõuluajal, seda eriti viimastel aastatel, milles on oma roll ka sotsiaalmeedial.

"Üks asi, mida me kõik saame teha, on kuulata ja panna tähele. Võibolla on see sinu enda töökaaslane, kes parasjagu tuge vajab. Märkamise kultuur on see, mida me peaksime rohkem arendama. Alustame sellest, et hoolime endast kaugemale," mõtiskleb saatejuht.