103 HEATEGIJAT VIDEO | "Igale koolilapsele arvuti" organiseerinud Sven Jablonski: uus Elon Musk võiks tulla Võrumaa metsade vahelt

Kui koolid mullu eriolukorra puhkedes üleöö distantsõppele läksid, selgus tõsiasi, et paljudes peredes ei ole võimalik arvuti teel koolitundides osaleda. Sven Jablonski lõi kodanikualgatuse “Igale koolilapsele arvuti” ja see heategu jõudis väga kiiresti massidesse – juba kuu ajaga said vähekindlustatud ja lasterikkad pered 1200 arvutit.

Sven rääkis, et ta tuli mõttele, kui nägi, kuidas tema sugulaste seas tekkis koduõppele jäädes mure arvutiga. "Ma mõtlesin, et kui juba neil on selline probleem, kui palju siis veel on neid, kellel ka," meenutas ta. Kiirest üleskutsest kasvas välja tohutu kirjadelaviin: neilt, kes arvuteid vajasid ja neid, kes pakkusid. Ja Sven viis nad kõik kokku. "Igale koolilapsele arvuti" pälvis lisaks paljude abivajajate tänule ka Tallinna aasta teo tiitli.