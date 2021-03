103 HEATEGIJAT VIDEO | Martin Laks käib lapsepõlve tänavatel lund lükkamas: panen masina käima ja vaatan, kust vaja lükata on

Suurema lumega oli heategija hommikul vara platsis, et kõik ümberkaudsed tööle ja kooli jõuaksid. Selleks ärkas mees kell 6 üles ja sõitis teisest linna otsast kohale.

"Tundub, et kohalikud suhtuvad hästi. Paljud tänavad ja kiidavad. Ütlevad häid sõnu ja paistab, et neile meeldib see, mida ma teen," räägib Laks. Mida tänulikud kogukonnaliikmed heategijale vastutasuks pakuvad, kuuled videost.