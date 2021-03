Kaja Kallas kritiseeris Isamaad ja EKRE-t avalike ürituste korraldamise eest, unustades oma erakonna planeeritud avalikud sündmused

Valitsuse pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Täna toimunud valitsuse pressikonverentsil selgus, et nii Isamaal kui ka Reformierakonnal olid planeeritud järgmiseks nädalaks avalikud üritused, olgugi et pressikonverentsil rõhutasid valitsuse liikmed eesotsas Kaja Kallasega, et igasuguste välditavate kontaktide ärahoidmine on hädavajalik.