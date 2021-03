Vene opositsionäär Kara-Murza nõudis uurimiskomiteelt kriminaaljuurdlust tema kahe mürgitamise kohta

„Esitasime uurimiskomiteele kuriteoavalduse Bellingcati ja The Insideri uuringute alusel minu mürgitamiste kohta 2015. ja 2017. aastal,” kirjutas Kara-Murza täna Twitteris. Ta nõuab, et alustataks kriminaalmenetlust mõrvakatse paragrahvi alusel ning võetaks vastutusele Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse ( FSB ) töötajad Mezentsev, Samofal, Kudrjavtsev ja Suhharev, vahendab Interfax.

Bellingcat ja The Insider on avaldanud uuringu tulemused, milles kinnitatakse, et Kara-Murza mürgitamises osales mitu FSB töötajat.