Riina Sikkut: koroonasse haigestunule tuleb haigushüvitist maksta 100 protsendi ulatuses

Sikkuti sõnul on ravikindlustuse seaduse muudatuste üheks eesmärgiks tagada, et eelmisel aastal sõlmitud kokkuleppe, et kõik töötajad saavad hüvitist alates teisest haiguspäevast, kehtiks ka pärast aprilli.

„Viiruse väga kiire leviku üheks põhjuseks on nakatumised töökohtadel. Seda on kinnitanud ka peaminister. Pakutud muudatust on vaja selleks, et hoida inimesed ka positiivse testi tulemusega ikkagi kodus, et kellelgi ei oleks sissetuleku kaotuse hirmu, mis sunnib vahel isolatsioonireegleid rikkuma. Meie lahendus näeb ette, et kriisiolukorras võtab riik koroonasse nakatunud inimeste haiguspäevade hüvitamise enda kanda. Riigi jaoks on see täiendav kulu, tööandjate jaoks aga leevendus,“ selgitas Sikkut.