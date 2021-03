VIDEO | Kaja Kallas uutest piirangutest: need on kooskõlas teadusnõukoja soovitustega, ent ühe erandiga

Kallas märkis, et seda küsimust arutati põhjalikult. Ta viitas, et kellaaja puhul lähtuti, et kui vähe lahti, siis läheb pärast tööd sinna kohe rohkem rahvast, praegusel kujul aga hajutatud pikema aja peale. "Meil pole tõendeid, et söögikohtades on koldeid, pole ka põhjust seda rohkem piirata."