Kriminaalne trend keset koroonapuhangut: testimise sertifikaate võltsitakse

Tasuline koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimine ninaneeluproovist PCR meetodil on mõeldud inimestele, kellel ei ole näidustusi saatekirjaga testimisele, kuid kes soovivad siiski teada, kas nad on COVID-19 nakkushaigusesse nakatanud või mitte. Synlabis maksab see 58 eurot, kui soovida juurde paberkandjal sertifikaati, maksab too 7 eurot. Virtuaalne sertifikaat antakse tasuta.

Synlab Eesti juhatuse liige Rainar Aamisepp tõi eilsel terviseameti pressikonverentsil välja, et sertifikaatidega hangeldatakse - pakutakse althõlma inimestele, kes pole teinud testi. "See on kuritegu," toonitas ta.

Kuidas skeemitamine täpsemalt välja näeb? Synlabi teenustejuht Karin Kallikorm rääkis Delfile, et võltsitakse paraku kõiki dokumente. "Koroonaviiruse PCR sertifikaadi võltsimise viise on erinevaid. Meile on teada mitmeid juhtumeid, kus inimesed on varem välja antud sertifikaadil ise ebaseaduslikult andmeid uuendanud. Aga sel nädalal jõudis meieni vihje ka organiseeritud võltsimisest. Ühel juhul võttis võltsija raha sertifikaatide eest, teisel juhul võltsis isik sertifikaate teistele inimestele tasuta, muutes sertifikaadil isikuandmeid," kirjeldas ta.

Taoline võltsimine on ilmselgelt kuritegu. Siseminister Kristian Jaani rääkis tänasel valitsuse pressikonverentsil, et PPA ja Sylanbi esindajad käisid Tallinna lennujaamas kontrollimas. 500 puhkusereisijale mineja puhul oli viiel võltsitud sertifikaat. "Selle tegevusega jääb varem või hiljem vahele," manitses ta.

Kriminaalmenetlused algatati dokumendi võltsimiste tunnustel.