Valgevene kohus mõistis kaks noort naisajakirjanikku meeleavalduse kajastamise eest kaheks aastaks kolooniasse

Andrejevat ja Tšultsovat süüdistati selles, et nad osalesid aktiivselt ja isegi juhtisid „grupiviisilist tegevust, mis rikkus jämedalt ühiskondlikku korda” ning mis tõi kaasa ühistranspordi töö häirimise. Uurijad väitsid, et ajakirjanike otseülekanne 15. novembri aktsioonilt tõi kaasa liikluse peatumise 13 bussiliinil, kolmel trolliliinil ja kolmel trammiliinil. Belsat märgib seejuures, et enamikul neist liinidest pole mingit pistmist kohaga, kus ajakirjanikud vahistati.