Viljandis surnuna leitud noore naise veres oli GHBd ja amfetamiini. Kaks kahtlusalust võeti vahi alla

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Marja-Liina Talimaa sõnas, et igaüks, kes tegeleb narkootiliste ainete vahendamisega, peab arvestama, et sellel on tagajärjed ka tema enda jaoks, kuid kahjuks maksavad sageli märksa suuremat lõivu need, kelleni keelatud ained jõuavad. "Antud juhul räägime me inimese surma põhjustamisest ja ehkki noort inimest enam kuidagi tagasi ei ei ole võimalik tuua, siis on politsei ja prokuratuuri ülesanne edasises menetluses tagada, et inimesed, kes on olnud noore inimese surmas osalised, seadusega ettenähtud korras vastutusele võetaks," ütles Talimaa.