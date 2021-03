Gruusia peaminister Gahharia astus opositsiooniliidri vangistamisotsuse pärast tagasi

Gruusia opositsioonierakondade juhid ja Melia toetajad hoiatasid varem, et avaldavad vangistamisele vastupanu. Nende sõnul on prokuratuuri ja kohtu tegevus poliitiliselt motiveeritud, mida erakonna Gruusia Unistus valitsus eitab.

Melia ütles pärast kohtu otsust oma toetajate keskel, et opositsioonierakonnad on oma erimeelsused kõrvale heitnud ja Gruusias on nüüd kaks vastasleeri, millest üks seisab „Gruusia rahvusliku liikumise huvide eest” ning teine „Vene okupatsioonijõudude ja Gruusia Unistuse asutaja ja patrooni Bidzina Ivanišvili huvide eest”.