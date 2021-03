FOTOD, VIDEO ja BLOGI | Valitsus kehtestas tulevast nädalast uued koroonapiirangud: koolid lähevad pärast vaheaega distantsõppele, spaad ja veekeskused suletakse

Keskpäeval toimunud pressikonverentsil rõhutasid nii peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning siseminister Kristian Jaani, et viiruse leviku tõkestamiseks on oluline iga inimese vastutustundlik käitumine.

Kallas on teinud ettepaneku tööandjatele saata võimalusel oma töötajad kaugtööle, samuti pöördus ta linnajuhtide poole, et tagataks see, et ühistranspordis kantaks rohkem maske.