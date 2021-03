Facebook blokeeris austraallaste jaoks uudiste vaatamise ja jagamise

Austraalia valitsus kritiseeris seda sammu teravalt, märkides, et see demonstreerib „nende digitaalsete sotsiaalmeediahiidude tohutut turujõudu”.

Austraalia rahandusminister Josh Frydenberg ütles, et uudistekeelul on tohutu ühiskondlik mõju. Iga kuu külastab Facebooki umbes 17 miljonit austraallast.

Google ja Facebook on Austraalia eelnõu vastu, sest nende sõnul ei peegelda see seda, kuidas internet töötab, ning see „karistab” ebaõiglaselt nende platvorme. Siiski on Google viimastel päevadel allkirjastanud kolme suure Austraalia meediaväljaandega maksekokkulepped.