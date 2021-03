Välisminister: võime teha Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimiseks avasammu

"Jah, ma pean seda väga oluliseks, sest see on üks oluline aspekt, mis aitab tugevdada Eesti julgeolekut. Kindel piir, kindlam julgeolek," põhjendas ta 2014. aastal allakirjutatud, kuid seni ratifitseerimata Eesti-Vene piirilepingu olulisust ERRile.

"On vaja mõlema poole tahet ja leping tuleb mõlemas parlamendis ratifitseerida. Selleks, et siin mingit edasiminekut loota, saab Eesti teha esimese sammu ja öelda, et Eestil on selleks valmisolek," selgitas Liimets.

"Edasi on oluline, et protsess käiks käsikäes Vene poolega. Milline tuleb nende vastus, seda ma täna ette ei spekuleeri, kindlasti loodan, et nad on samamoodi huvitatud seda piiri viimistlema. Kuid arvestades, et neil on tulemas ka [parlamendi alamkoja] Riigiduuma valimised, siis võivad need arengud olla nii üht- kui teistpidised," rääkis Eesti välisminister.

Ta nõustus, et Eesti sisepoliitikas on piirileping Venemaaga tundlik teema. "Kuid usun, et Eesti julgeolek on selles kontekstis sedavõrd oluline teema, et siin tullakse tundlikus küsimuses üksmeelele," lisas Liimets ERRile.