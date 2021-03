Politsei kaalub Aivar Mäe trahvi tühistanud kohtuotsuse edasi kaebamist

Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit ütles, et politsei esmalt tutvub kohtuotsusega ning otsustab edasised tegevused lähiajal.

„Seniks aga analüüsime tehtud tööd ja vaatame veelkord kõik detailid üle, veendumaks, et meie poolt on kõik algusest lõpuni õigesti tehtud," ütles ta. „Kaalume kindlasti ka otsuse edasi kaebamise võimalust."

Ta lisas, et politsei julgustab kõiki, kes tunnevad, et neid on vääriti koheldud, pöörduma esimesel võimalusel politsei poole.