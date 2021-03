TÄIENDATUD KAART | Reisitõkkeid tuleb vaid juurde. Enamik Euroopa riike, kuhu eestlasi veel sisse lastakse, nõuab karantiini

Eraldi nupule vajutades avaneb rida linke, kust leiab reisijale täitmiseks kohustuslikud blanketid. Kaardi puhul tuleb arvestada, et reeglid on pidevas muutumises ja eriti riikide puhul, kus Eestil välisesindus puudub (nt paljud Balkani maad) võivad andmed olla lünklikud. Ilma mõjuva põhjuseta on parem mitte reisida, kui te pole saanud kahekordset vaktsiinisüsti või viimaste kuude jooksul Covid-19 haigust läbi põdenud. Enne reisimist tasub kõiki andmeid ja nõutavaid dokumente igal juhul üle kontrollida.

Reisibüroo Estravel müügidirektor Mauri Saarend kommenteeris jaanuaris Delfile, et transiitreisijatel on peaaegu kõigist Euroopa riikidest endiselt võimalik edasi lennata, kui reisija vahepeal lennujaama transiittsoonist ei lahku. "Üksikutel juhtudel on siiski vaja negatiivset koroonatesti tõendit," lisas Saarend. "Transiidi puhul nõuavad seda teadaolevalt Suurbritannia , Taani ja Holland . Viimane nõuab lausa kaks testi: lisaks tavapärasele ka kuni neli tundi enne lendu tehtud kiirtest."

Saarend rõhutas veel, et transiittsooni jäämine on reeglina võimalik ainult siis, kui lennud on märgitud samale piletile ja lennufirma on registreerinud pagasi lõppsihtkohani. "Näiteks odavlennufirmad nagu Ryanair, Wizzair seda võimalust ei paku," seletas Saarend. "Nendega on iga lend eraldi veoleping ja igas lennujaamas tuleb pagas välja võtta." Ka tema toonitas, et kiired muutused on praegu paraku vägagi võimalikud. Alati tuleks seis vahetult enne reisi üle kontrollida."