Tanel Kiik: Me ei tohi lasta end vaktsineerimisest uinutada ja piiranguid unustada

Haridustöötajate vaktsineerimine toimub praegu nii, et hommikul helistatakse vaktsiini soovijale ja siis tuleb paari tunni jooksul kohale minna. Kiige sõnul on käimas digiregistratuuri uuendamine, et tulevikus saaksid vaktsiinisoovijad end ise sobivale ajale kirja panna. Lahendus peaks valmima märtsis.