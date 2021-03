Läti peaminister ei näe vaktsineerimisbüroo tegevusest veel mingit kasu, valitsuse reiting kukkus rekordmadalale

Peaminister ütles täna intervjuus Läti Raadiole, et Pavļuts vahetas Ilze Viņķele tervishoiuministri ametikohal välja hetkel, kui koroonaviiruse vastu vaktsineerimine oli Lätis just alanud. Et seda ülesannet võimalikult kiiresti täita, tegi Pavļuts ettepaneku luua spetsiaalne vaktsineerimisbüroo ja valitsus toetas seda ettepanekut.

„Esimene vaatus, kui seda võib niimoodi nimetada, selle uue struktuuriga... Ma ei näe veel mingit kasu. Sest meie ühiskond ei vaja midagi muud peale sujuva ja mõistetava vaktsineerimistempo,” ütles Kariņš, lisades, et praegust vaktsineerimistempot ei saa nimetada ei sujuvaks ega rahuldavaks.

Kariņš ütles, et tema valitsusjuhina ootab vaktsineerimisalase olukorra radikaalset muutumist ja see on just vaktsineerimisbüroo töö. Vastutuse asetas Kariņš tervishoiuministri õlule.

„Minister peab büroole hinnangu andma ja minister peab büroolt tulemusi saama. See on ministri ülesanne,” lausus Kariņš.

Küsimusele, kui palju aega vaktsineerimisolukorra radikaalne muutumine võtab, vastas Kariņš: „Meil ei ole enam seda aega. Sel nädalal peavad need tempod muutuma.”

Samal ajal on elanikkonna hinnang Läti selle valitsuse tööle langenud rekordmadalale tasemele. Vaid üks protsent vastanutest hindas valitsuse epideemiavastast tegevust „väga positiivselt” ja 23% „pigem positiivselt”. Viimase kuuga on hinnang halvenenud kõigi elanikkonnagruppide hulgas ja üheski grupis ei hinda valitsuse tegevust positiivselt üle poole vastanutest, näitas avaliku arvamuse uuringute teenistuse SKDS küsitlus. Tõsi küll, küsitlus viidi läbi enne seda, kui Läti valitsus otsustas anda iga lapse pealt 500 eurot toetust.

SKDS on aastaid koostanud valitsuse töö hindamise indeksit, mis on jaanuarikuise küsitluse seisuga praegu -41. Alates septembrist, kui see oli -19, on see pidevalt langenud.