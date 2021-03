Peterburi parlamendi spiiker süüdistas opositsionääre Soome välisministriga kohtumise eest peaaegu riigireetmises

„Selline kohtumine toimus, kõik teavad seda. Ühtse Venemaa ja teiste parlamendiparteide esindajad mingeid kutseid sellele kohtumisele ei saanud. See, et mõned diplomaadid ajavad Venemaa territooriumil nende jaoks kohatut poliitikat, on fakt. See, et mõned diplomaadid sekkuvad jämedalt Venemaa siseasjadesse, on samuti fakt,” lausus Makarov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.