Politico: mõnedes EL-i halbades vaktsiiniotsustes võib süüdistada Saksamaa ägenevat valimisvõitlust

„Oli surve Berliinist,” ütles Saksamaa endine Euroopa asjade minister Michael Link (Vaba Demokraatlik Partei). „Ja mulle paistab, et selle surve all kaotas von der Leyen tunde, mis on õige Euroopa jaoks. Ta tegi saatusliku vea, mida poleks tohtinud kunagi juhtuda.”

Politico kirjutab, et Berliini ja mõnede teiste Euroopa Liidu pealinnade survel kiirustas von der Leyen eelmisel kuul kehtestama vaktsiinide ekspordikontrolli, kui Briti- Rootsi ettevõte AstraZeneca teatas, et tarnib vähem doose, kui oli plaanis. See tekitas poliitilise tormi, sest von der Leyeni plaanid sisaldasid ülesõitmist osast Brexiti -kokkuleppest.

Komisjon püüdis tõrjuda kriitikat, et von der Leyen on liiga keskendunud Saksa meediale, kutsudes sellele järgnenud nädalal teiste riikide ajakirjanikke grupiviisilistele intervjuudele.

Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clément Beaune arvas, et Saksamaa debatt tähendab seda, et Euroopa Liit saab kriitikat rohkem, kui on õiglane.

Riigi jaoks, mis on uhke oma tõhususe ja kõrgete kohtade üle rahvusvahelistes edetabelites, on Suurbritanniast ja teistest vaktsineerimises mahajäämine valus, märgib Politico.

„On laialdane pettumus, et vaktsiin ei ole endiselt suurtes kogustes kättesaadav, kuigi see on oma kodus väljaarendatud,” ütles Saksa majandusteadlane ja Brüsseli Bruegeli mõttekoja direktor Guntram Wolff. „Inimesed näevad lihtsalt, et asju saab paremini teha. Ja nad peavad seda pettumuseks.”

Suur osa kriitikast Euroopa Liidu aadressil on tulnud liidukantsler Angela Merkeli koalitsioonivalitsuse erakondadest CSU-st, CDU-st ja SPD-st.

Söder on nimetanud Euroopa Liidu lähenemist pettumust valmistavaks ja paljusid valearvestusi sisaldavaks.

Rahandusminister Scholz, kes on ka asekantsler ja SPD ametlik liidukantslerikandidaat, süüdistas Brüsselit valedes prioriteetides: „Kui komisjon oleks palunud meilt suuremat finantseerimist, oleksime me EL-ile lisaraha saatnud,” ütles Scholz ajalehele Süddeutsche Zeitung.

Euroopa Komisjon on väitnud, et rohkem raha ei oleks andnud tulemuseks rohkem vaktsiini, ning on süüdistanud suuresti tootmisprobleeme. Komisjon on kaitsnud ka seda, et kokkulepete sõlmimine vaktsiinitootjatega on kauem aega võtnud kui mõnedel teistel, ning kinnitanud, et vaktsiinide heakskiitmisprotsess on hoolikam kui teistel, mistõttu võtab rohkem aega.

Scholzi ja SPD jaoks annab kriitika Politico sõnul võimaluse rünnata CDU-d, mis on Saksa poliitikas kõige rohkem seotud Euroopa Liidu strateegiaga. Merkel, von der Leyen ja Spahn on kõik CDU-st.

Et CSU/CDU ei ole veel oma liidukantslerikandidaati ametlikult valinud, on sealsetel poliitikutel tugev tung rääkida „vaktsiinikatastroofist”, nagu seda Saksamaal nimetatakse.

Söderi kriitikat Euroopa Liidu aadressil võib näha ka süü veeretamisena Spahnile, kes on tervishoiuministrina osalenud Euroopa Liidu strateegia formuleerimises.

Saksamaa loetuim ajaleht Bild on rünnanud Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinikku Stella Kyriakidest Küproselt, kellel Bildi väitel puuduvad vajalikud oskused ja löövus. Bild süüdistas Kyriakidest selles, et ta ei teinud eelmisel aastal midagi, kui oleks pidanud Euroopa Liidule vaktsiine muretsema.

Üks Euroopa Liidu ametnik ütles, et Brüssel peab olema valmis edasisteks rünnakuteks Saksamaalt, kui valimiskampaania ägeneb.

„Praegu on lootus sellel, et olukord rahuneb, kui üha rohkem vaktsiine tulevastel kuudel kättesaadavaks muutub ja pandeemiaolukord paraneb,” ütles ametnik. „Aga kui asi jätkub sellel konarlikul teel, on see olnud alles eelmaitse selle kohta, kui jõhkraks Saksamaa valimised Brüsseli jaoks muutuvad.”