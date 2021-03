Narva-Jõesuu kiriku põlengus kahjustada saanud väärtuslikust kunstivara on suures ulatuses võimalik restaureerida

Pühapäeval Narva-Jõesuus põlengus tõsiselt kahjustada saanud Püha Vladimiri Õigeusu kirikus olnud rohkem kui sajast kõrge kunstiväärtusega objektist on ekspertide esmase hinnangu põhjal võimalik restaureerida vähemalt kolmveerand. 19. sajandist pärineva ja mälestisena kaitse all oleva puidust kirikuhoone tules saadud kahjustuste täpsem hindamine võtab veel aega.

Muinsuskaitseameti vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektori Kadri Taela sõnul oli esmane vaatepilt kirikusse saabudes trööstitu: „Esmasel ülevaatusel selgus, et mõned väärtuslikud ikoonid, seal hulgas kiriku üks olulisemaid ikoone – aujärjetagune ikoon, aga ka viis kuningavärava ikooni – on kahjuks tules täielikult hävinud, samuti on tugevalt kahjustatud ikonostaasi ülemises osas olnud ikoonid. Esmane hinnang väärtusliku vallasvara osas siiski pigem positiivne, 75—80 protsenti asjadest on võimalik restaureerida.“