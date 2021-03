Eesti suurim treeningplatvorm NETFIT: nüüd saad treenida olenemata asukohast!

NETFIT

Praegusel kodukontorite ajastul on ÄÄRMISELT oluline, et oma tervise nimel ei jääks päevane liikumine tegemata. Treening on rohkem kui “hea vorm”. Läbi arvukate uuringute on leidnud tõestust fakt, et tugeva tervise ja elujõu saladus on füüsiline aktiivsus.