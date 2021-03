FOTOD ja VIDEOD | Kohtus õiguse saanud Aivar Mäe: tänane otsus on pigem peretuttavate, kolleegide, sõprade jaoks

"Meedia langetas süüdimõistva otsuse kaheksa kuud tagasi," ütles õigeks mõistetud Aivar Mäe täna pärast kohtuotsuse väljakuulutamist. "See tänane otsus on pigem peretuttavate, kolleegide, sõprade ja mu enda jaoks oluline. Selleks, et sisemist tasakaalu leida".