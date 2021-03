Jüri Ratas soovib koroonapiirangute kohest karmistamist

Ratas ütles, et Eesti inimesed ja ametkonnad on kriisis tublid olnud, aga kasvavate koroonanäitajate tõttu pole pääsu piirangute karmistamisest. "Kui nii edasi läheb on ühel hetkel kõik kinni ja seda musta auku ei soovi keegi," ütles Ratas.

Tema sõnul on oluline saada praegu juba 1,2 peale kasvanud nakkuskordaja R tagasi alla ühe. R näitab, kui mitut inimest üks nakatunu omakorda nakatab. Kui nakkuskordaja on alla ühe, siis viiruse levik aegamööda väheneb, kui üle ühe, siis viiruse levik laieneb.

Peaminister Kaja Kallas Reformierakonnast on väljendanud skepsist piirangute laiendamise mõttekuse ja ka võimaluse kohta, sest inimesed ei pea piirangutest alati kinni. Ratas pakkus aga kaks kohta, kus on võimalik piiranguid kehtestada, nimelt hariduse ja meelelahutuse. Ta tegi ettepaneku, et peale järgmise nädala koolivaheaega jätkaksid koolid distantsõppega ja seda üle Eesti. Ratase sõnul on praegu isegi väikeseid maakoole, kus on koroona sees ja levib.